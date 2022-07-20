Общество

Прокурор Костенко выслушал проблемы бизнесменов на особой территории

Общество 20.07.2022 20:28
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20.07.2022 20:28



Сегодня, 20 июля, прокурор Волгоградской области Денис Костенко встретился с бизнесменами, которые работают в границах территории опережающего социально-экономического развития «Михайловка».



Напомним, что Михайловка была определена территорией социально-экономического развития в Волгоградской области в апреле 2019 года постановлением правительства России. Тогда сообщалось, что механизм ТОСЭР позволит повысить привлекательность Михайловки для ведения бизнеса, будет способствовать привлечению инвесторов, созданию новых рабочих мест, повышению качества жизни населения. 



Помимо прокурора области участие в разговоре с предпринимателями приняли представители комитета экономической политики и развития Волгоградской области, администрации городского округа города Михайловка, налоговых органов и представителей местного предпринимательского сообщества.
- Предприниматели обратились по вопросам предоставления информации о имеющихся льготах, по вопросу пассажирских перевозок, злоупотреблениях на торгах на право приобретения земельных участков со стороны организаций из других регионов, на бездействие службы судебных приставов, - рассказала старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Все обращения взяты на контроль.
Также были рассмотрены вопросы развития территории опережающего социально-экономического развития, отмечены возникающие у представителей малого и среднего бизнеса потребности и предложения по повышению эффективности работы на данной территории.
В ходе рабочего визита прокурор Волгоградской области посетил промышленное предприятие, недавно ставшее резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Михайловка», обсудив с руководством перспективы решения возникающих проблемных вопросов.
Фото прокуратуры Волгоградской области

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