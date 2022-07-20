Прокурор Костенко выслушал проблемы бизнесменов на особой территории









Сегодня, 20 июля, прокурор Волгоградской области Денис Костенко встретился с бизнесменами, которые работают в границах территории опережающего социально-экономического развития «Михайловка».













Напомним, что Михайловка была определена территорией социально-экономического развития в Волгоградской области в апреле 2019 года постановлением правительства России . Тогда сообщалось, что механизм ТОСЭР позволит повысить привлекательность Михайловки для ведения бизнеса, будет способствовать привлечению инвесторов, созданию новых рабочих мест, повышению качества жизни населения.













Помимо прокурора области участие в разговоре с предпринимателями приняли представители комитета экономической политики и развития Волгоградской области, администрации городского округа города Михайловка, налоговых органов и представителей местного предпринимательского сообщества.

- Предприниматели обратились по вопросам предоставления информации о имеющихся льготах, по вопросу пассажирских перевозок, злоупотреблениях на торгах на право приобретения земельных участков со стороны организаций из других регионов, на бездействие службы судебных приставов, - рассказала старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Все обращения взяты на контроль.

Также были рассмотрены вопросы развития территории опережающего социально-экономического развития, отмечены возникающие у представителей малого и среднего бизнеса потребности и предложения по повышению эффективности работы на данной территории.

В ходе рабочего визита прокурор Волгоградской области посетил промышленное предприятие, недавно ставшее резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Михайловка», обсудив с руководством перспективы решения возникающих проблемных вопросов.

Фото прокуратуры Волгоградской области



