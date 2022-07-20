На горчичном поле под Волгоградом сгорел американский комбайн

Происшествия 20.07.2022 10:30
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20.07.2022 10:30
ЧП случилось накануне в поле рядом с поселком Верхнее Погромное в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера около шести часов вечера.
Горел зерноуборочный комбайн «Джон Дир», произведенный американской компанией в 1997 году.
Пожарные расчеты 13-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 18.20 ч. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – неисправность узлов и агрегатов транспортного средства.
По свидетельству очевидцев, комбайн работал на горчичной плантации. По некоторым данным, техника принадлежит известной компании, занимающейся производством овощных консервов.
Фото телеграм-канала Полиграф34
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