Волгоградцы отправятся на всероссийский этнофестиваль в Астрахани

В Астраханской области 19 августа стартует Всероссийский этнофестиваль, приуроченный Году культурного наследия России. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеканал «Астрахань 24», масштабное мероприятие состоится при поддержке Минкульта РФ в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». На трехдневный фестиваль съедутся представители нескольких регионов России, в том числе и представители Волгоградской области.

– Участие в этнофестивале примут представители Крыма, Дагестана, Татарстана, Калмыкии, Карачаево-Черкессии, Чеченской республики, Астраханской, Владимирской, Волгоградской, Курской, Нижегородской, Тульской областей, Камчатского и Ставропольского краёв, а также города Москвы, – сообщают наши коллеги.

Фестиваль будет проходить на набережной Астрахани, часть площадок разместится в Астраханском государственном театре оперы и балета, в культурно-историческом комплексе «Сарай Бату», также гостей и участников будут встречать в Доме дружбы и Доме ремёсел областного научно-методического центра народной культуры.

Проведением фестиваля его организаторы планируют привлечь внимание к народному искусству, а также к вопросам сохранения этнокультурного многообразия, формирования единого культурного пространства.

Фото: Культура.рф