Волгоградка получила перелом черепа, упав с электросамоката





В больницу №15 Волгограда с предварительным диагнозом «перелом свода черепа» доставили 35-летнюю женщину, которая, по сведениям экстренных служб, получила травму в результате падения с электросамоката. Как стало известно ИА «Высота 102», волгоградку госпитализировали из Советского района.

– Женщину доставили в больницу с места жительства 17 июля, – сообщил собственный источник информагентства в экстренных службах. – Однако травму она получила за день до того, катаясь на электросамокате и упав с него.

Напомним, неделей ранее в Волгограде и Волжском четыре человека также получили сотрясения и переломы после катания на электросамокатах.

Ранее информагентство сообщало, что Верховный суд РФ признал законным положение ПДД, позволяющее отнести электросамокаты к транспортным средствам. Отмечается, что закон не может дать полного списка транспортных средств, но позволяет относить к ним электросамокаты в силу скорости их передвижения.