В Сети появилось видео поездки Дмитрия Медведева в Волгоград. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне зампред Совбеза РФ прилетел в город на Волге для участия в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию начала битвы под Сталинградом.





В итоговый видеоролик попали все основные моменты: возложение цветов и венков на главной высоте России, открытие участка новой набережной у экспозиции бронекатера БК-31 и памятника волжским морякам, встреча с ветеранами Волгоградской области и обсуждение подготовки к грядущему празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве.

Также в разговоре с Медведевым ветераны поддержали военнослужащих российской армии, находящихся сегодня в зоне боевых действий на территории Украины. Сам зампред Совета Безопасности России уверил, что если «отдельные экзальтированные клоуны, которые периодически выскакивают с какими-то заявлениями и еще пытаются нам угрожать» перейдут к исполнению своих обещаний, то их ожидает «Судный день».

Фото и видео: Дмитрий Медведев/t.me / Павел МирошкинИА «Высота 102

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