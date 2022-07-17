Медведев начал встречу с ветеранами Волгоградской области

В Волгограде заместитель председателя Совбеза РФ встретился с представителями ветеранского сообщества региона. Как сообщает ИА «Высота 102», Дмитрий Медведев, как руководитель федерального оргкомитета, обсудит с властями и ветеранами детали будущей подготовки празднования 80-летия Сталинградской Победы.





Во встрече участвуют почетные граждане города-героя — непосредственные участники Великой Отечественной войны, помощник президента РФ Владимир Мединский, губернатор региона Андрей Бочаров и мэр города.

Дмитрий Медведев передал присутствующим приветствие от Президента РФ Владимира Путина. Зампред Совбеза России отметил, что самым важным на сегодня является сохранение исторической памяти.

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