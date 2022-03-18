Суд в Волгограде признал неприличной рекламу суши

Общество 18.03.2022 16:40
18.03.2022 16:40
Сегодня арбитражный суд Волгоградской области согласился с выводами УФАС о признании неэтичной рекламы сети суши «ЁбиДоЁби». В отношении рекламодателей, допустивших нарушение рекламного законодательства, будут возбуждены административные дела по ст. 14.3. КоАП РФ, сообщили ИА "Высота 102" в антимонопольном органе.
В деле оценивалась наружная реклама, распространяемая в месте нахождения суши бара в Волгограде. Реклама содержала изображение одного из сетов и текст: «Не материмся и вкусно готовим. Набор «КуниЛи» 2 кг. ЁбиДоёБи Sushi &Rolls», а также изображение товарного знака «Ё». Претензии антимонопольного органа были вызваны использованием названия сети, производного от матного корня и слова «КуниЛи», производного от непристойного слова. В качестве ответчиков по делу выступали предприниматель, осуществляющий деятельность в данном заведении, и ООО «Ёбидоёби», предоставившее данному предпринимателю права на использование комплекса исключительных прав.
- Однако выяснилось, что в действительности на территории России отсутствует правовая защита обозначения «ЁбиДоЁби» как товарного знака и предприниматель в этой части фактически вводился в заблуждение обществом, - пояснили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе.
При судебном обжаловании решения со стороны компании было выдвинуто уже другое объяснение – якобы данное слово является «коммерческим обозначением», что также не нашло своего подтверждения в суде.
Напомним, решение о признании ненадлежащей рекламы сети суши было вынесено Волгоградским УФАС России ещё в октябре 2021 года.
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