В ЦПКиО Волгограда открыли один из крупнейших в РФ детских бассейнов

В Центральном парке культуры и отдыха готов принять первых посетителей один из крупнейших детских бассейнов России «Лагуна». Как сообщает ИА «Высота 102», каждый день новая зона отдыха способна вместить до 350 человек.

— В водоеме используется современное фильтрационное оборудование, которое позволяет обеспечить циркуляцию 1500 кубометров воды через фильтры за три часа, — рассказал информагентству гендиректор ООО «Парк» Андрей Еркин. — Оборудование работает 24 часа. Ежедневно специально обученный сотрудник парка следит за качеством воды.

Ранее журналисты информагентства сообщали о возможном открытии бассейна 2 июля. Дату сдвинули из-за сроков исследования проб воды.





Как уточнил Андрей Еркин, для любителей экстремального отдыха привезли пять зорбов — любой желающий старше шести лет сможет попробовать себя и «побегать» по воде, находясь внутри сферы. Пять минут удовольствия организаторы оценили в 200 рублей.

— На следующей неделе ожидается поставка еще пяти сфер. Всего будет 20 прозрачных шаров, — пояснил Еркин.





Для отдыхающих расставлены шезлонги, установлены навесы от солнца и урны для раздельного сбора мусора. Завершено озеленение островов в чаше бассейна.

Прилегающую территорию украсил рулонный газон на площади в 2000 «квадратов».

— На газоне можно будет сидеть. Специально взяли 70 подушек-груш и столько же пледов для пикников. Все это бесплатно раздадут посетителям, — пояснил директор ООО «Парк».





Площадь детского бассейна составляет 2500 квадратных метров. Глубина чаши — 60 сантиметров при объеме в 1500 кубов. Для детей особенно полезной будет морская галька на дне водоема. Рабочие использовали гальку пяти видов общим объемом 160 тонн.

— Двухчасовое пребывание на территории бассейна для ребенка составит 300 рублей, для сопровождающего взрослого — 150 рублей, — сообщил Еркин. — Время работы бассейна с 09.00 и до 22.00. Зорбы будем запускать ближе к вечеру, после того как самые маленькие посетители покинут комплекс.

Фото: ООО «Парк»

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