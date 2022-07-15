Общество

В ЦПКиО Волгограда открыли один из крупнейших в РФ детских бассейнов

Общество 15.07.2022 17:19
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15.07.2022 17:19


В Центральном парке культуры и отдыха готов принять первых посетителей один из крупнейших детских бассейнов России «Лагуна». Как сообщает ИА «Высота 102», каждый день новая зона отдыха способна вместить до 350 человек. 

— В водоеме используется современное фильтрационное оборудование, которое позволяет обеспечить циркуляцию 1500 кубометров воды через фильтры за три часа, — рассказал информагентству гендиректор ООО «Парк» Андрей Еркин. — Оборудование работает 24 часа. Ежедневно специально обученный сотрудник парка следит за качеством воды.

Ранее журналисты информагентства сообщали о возможном открытии бассейна 2 июля. Дату сдвинули из-за сроков исследования проб воды. 


Как уточнил Андрей Еркин, для любителей экстремального отдыха привезли пять зорбов — любой желающий старше шести лет сможет попробовать себя и «побегать» по воде, находясь внутри сферы. Пять минут удовольствия организаторы оценили в 200 рублей. 

— На следующей неделе ожидается поставка еще пяти сфер. Всего будет 20 прозрачных шаров, — пояснил Еркин. 


Для отдыхающих расставлены шезлонги, установлены навесы от солнца и урны для раздельного сбора мусора. Завершено озеленение островов в чаше бассейна. 

Прилегающую территорию украсил рулонный газон на площади в 2000 «квадратов». 

— На газоне можно будет сидеть. Специально взяли 70 подушек-груш и столько же пледов для пикников. Все это бесплатно раздадут посетителям, — пояснил директор ООО «Парк». 


Площадь детского бассейна составляет 2500 квадратных метров. Глубина чаши — 60 сантиметров при объеме в 1500 кубов. Для детей особенно полезной будет морская галька на дне водоема. Рабочие использовали гальку пяти видов общим объемом 160 тонн. 

— Двухчасовое пребывание на территории бассейна для ребенка составит 300 рублей, для сопровождающего взрослого — 150 рублей, — сообщил Еркин. — Время работы бассейна с 09.00 и до 22.00. Зорбы будем запускать ближе к вечеру, после того как самые маленькие посетители покинут комплекс. 

Фото: ООО «Парк» 

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