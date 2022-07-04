Общество

В Волгограде отложили открытие крупнейшего в России детского бассейна

Общество 04.07.2022 15:02
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04.07.2022 15:02


В ЦПКиО Волгограда откладывается открытие одного из самых крупнейших в России детских бассейнов. Как сообщает ИА «Высота 102», запуск водного комплекса планировался 2 июля. 


— Если оценивать с позиции строительства, то объект готов. Сегодня специалисты завершат некоторые небольшие работы: уложат пару метров террасы, установят светящуюся надпись «Лагуна». Из-за непогоды, разбушевавшейся в пятницу и субботу, нам пришлось перенести некоторые манипуляции, — рассказал информагентству гендиректор ООО «Парк» Андрей Еркин. — Сейчас перешли к самому важному этапу — исследованию проб воды. Нам осталось получить разрешение, что все безопасно и только тогда мы сможем принять первых посетителей. Со своей стороны делаем все возможное, чтобы открыться как можно быстрее. Пока точных дат нет. 


По словам генерального директора ООО «Парк», в ближайшие дни для водного комплекса привезут 15 зорбов, чтобы отдыхающие смогли в них «побегать» по воде. Уже расставлены шезлонги, установлены навесы от солнца и урны для раздельного сбора мусора. Завершено озеленение островов в чаше бассейна. 


Раннее прилегающую территорию украсил рулонный газон на площади в 2000 квадратных метров.

— На газоне можно будет сидеть. Специально взяли 70 подушек-груш и столько же пледов для пикников. Все это бесплатно раздадут посетителям, — пояснил Андрей Еркин.


Для детей особенно полезной будет морская галька на дне водоема. Для благоустройства территории рабочие использовали гальку пяти видов общим объемом 160 тонн. Площадь детского бассейна составляет 2500 квадратных метров. Глубина чаши — 60 сантиметров при объеме в 1500 кубов. 


— Точные цены анонсируем за пару дней до открытия. Примерно 300 рублей будет стоить детский билет на два часа и 150 рублей возьмут со взрослого. Время работы бассейна с 09.00 и до 22.00, — уточнил Еркин. 

Вечером в бассейн будут запускать зорбы — шары из полиуретана или поливинилхлорида, состоящие из двух сфер, пространство между которыми заполнено воздухом. Желающие смогут в них «побегать» по воде.

Фото и видео: Павел Мирошкин ИА «Высота 102», ООО «Парк» 

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