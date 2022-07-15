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Волгоградцы обменивают кешбэк на авиабилеты и гаджеты

Телеком 15.07.2022 14:19
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15.07.2022 14:19


МТС сообщает об увеличении числа жителей Волгоградской области, которые использовали кешбэк1 для оплаты связи, а также приобретения авиабилетов, гаджетов и других товаров в интернет-магазине МТС в полтора раза в первом полугодии.  С начала года количество волгоградцев, зарегистрированных в программе лояльности МТС Cashback в регионе, увеличилось на 64 процента.
По данным экспертов МТС, самые активные пользователи программы лояльности — волгоградцы в возрасте от 35 до 44 лет. Что примечательно, наибольшую пользу для кошелька за счёт кешбэка извлекают в регионе женщины, их доля составляет 57 процентов. Чаще всего источниками накопления кешбэка для пользователей служат тарифы, за пополнение баланса на которых предусмотрено начисление кешбэка; платежи в сервисе МТС Деньги, в том числе оплата услуг ЖКХ, детского сада, школы, штрафов; покупки в магазинах и интернет-магазине МТС; оплата покупок картой MTS Cashback, в том числе в магазинах одежды и детских товаров, в сервисах доставки еды, а также в ресторанах и кафе.
А вот расходовать кешбэк волгоградцы предпочитают чаще всего на оплату мобильной связи, домашнего интернета и ТВ, подписки на цифровые сервисы МТС. Также особенный интерес среди жителей региона вызывает возможность обмена кешбэка на мили для покупки авиабилетов, а также приобретение электронных гаджетов и аксессуаров. Так, число волгоградцев, которые обменяли кешбэк на авиабилеты и приобретали гаджеты в интернет-магазине МТС с использованием кешбэка, выросло с начала года в полтора раза.
Очень рады, что большое количество волгоградцев смогли оценить нашу прозрачную программу лояльности и извлечь максимальную выгоду, пользуясь привычными магазинами и сервисами, будь то доставка еды или покупка продуктов и бытовой техники. Уверена, что в период отпусков особенно приятно обменять накопленный кешбэк на мили, ведь кто не захочет отправиться в путешествие, когда за авиабилет не надо платить? — отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
1 Кешбэк — бонусные единицы, начисляемые и расходуемые в соответствии с правилами сервиса МТС Cashback, не являются денежными средствами.

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