В Михайловке построят ледовый каток за 265 миллионов

Общество 15.07.2022 11:18
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15.07.2022 11:18
Администрация Михайловки объявила открытый конкурс на строительство крытого катка с искусственным льдом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, начальная стоимость контракта составила 265 миллионов рублей.
Ледовую арену возведут на ул. Республиканской. Подрядчик должен будет оборудовать каток площадью 30 на 60 метров, провести инженерные коммуникации, в том числе системы обогрева, охлаждения и вентиляции и благоустроить близлежащую территорию.
Напомним, в прошлом году по предложению губернатора Волгоградской области была принята трехлетняя программа по подготовке и празднованию 260-летия Михайловки, которое отмечается в 2022 году.
В рамках этой программы, помимо ледового катка, в городском округе появятся центр культурного развития, инфекционная больница, сердечно-сосудистый центр, школа, также будут отремонтированы дороги, проведена модернизация освещения и т.д.
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