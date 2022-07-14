Стала известна причина досрочной отставки детского омбудсмена Волгоградской области









Личными, семейными обстоятельствами объяснила на сегодняшнем заседании Волгоградской облдумы причину досрочной отставки детский омбудсмен Нина Болдырева. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня она выступила с коротким прощальным словом перед тем, как вопрос о сложении полномочий детского омбудсмена был внесен в повестку заседания регпарламента.





Отставка уполномоченного по правам ребенка была принята по итогам голосования. Председатель Волгоградской облдумы Александр Блошкин объявил после этого, что кандидатура нового омбудсмена внесена губернатором Волгоградской области. Для обсуждения этой кандидатуры профильным комитетом в заседании областной думы был объявлен перерыв.





Напомним, на сегодняшнем заседании депутаты Волгоградской облдумы должны назвать имя нового уполномоченного по правам ребенка.



