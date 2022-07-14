Имя нового детского омбудсмена волгоградские депутаты назовут 14 июля









Имя нового детского омбудсмена депутаты Волгоградской облдумы назовут уже сегодня, 14 июля, на своем заседании. Как сообщает ИА «Высота 102», вопрос об отставке уполномоченного по правам ребенка Волгоградской области Нины Болдыревой был внесен в сегодняшнюю повестку заседания с голоса.





Председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин предложил объявить перерыв в заседании для того, чтобы члены комитета по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов регпарламента смогли обсудить кандидатуру нового детского омбудсмена. Затем кандидатура уполномоченного по правам ребенка Волгоградской области будет вынесена на голосование.





Напомним, сегодня стало известно о досрочной отставке с поста детского омбудсмена Нины Болдыревой.