Новым детским омбудсменом Волгоградской области стал Евгений Ковшиков

Депутаты Волгоградской облдумы на сегодняшнем заседании регпарламента тайным голосованием одобрили кандидатуру нового детского омбудсмена, внесенную губернатором Андреем Бочаровым. Как сообщает ИА «Высота 102», им стал заместитель ушедшей в отставку уполномоченной по правам ребенка Волгоградской области Нины Болдыревой Евгений Ковшиков. За него проголосовали все 29 депутатов, которые присутствовали на заседании.

После объявления результатов тайного голосования Евгений Ковшиков принял присягу, обязавшись защищать права детей.

Напомним, сегодня, 14 июля стало известно о досрочной отставке уполномоченного по правам ребенка Волгоградской области Нины Болдыревой, которая бессменно занимала этот пост с 2010 года. Свое решение она объяснила личными, семейными обстоятельствами.

Справка. Евгений Михайлович Ковшиков родился 4 мая 1962 года. В 1986 году окончил Высшую следственную школу МВД СССР, получил квалификацию «юрист», специальность «правоведение». Служил в органах внутренних дел РФ, работал преподавателем кафедры прав человека Волгоградской академии МВД России. В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области трудится с 2012 года. Занимал должности заведующего сектором по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, начальника отдела по защите прав и законных интересов ребенка. С 2016 года – заместитель руководителя аппарата уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области.