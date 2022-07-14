Общество

«Чтобы почувствовали ногами и другими частями»: Бочаров заставил чиновников пешком обойти весь Больничный комплекс

Общество 14.07.2022 10:26
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14.07.2022 10:26



Губернатор Волгоградской области сегодня, 14 июля, в очередной раз преподнес сюрприз подчиненным и заставил их обойти пешком Больничный комплекс в Дзержинском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», на утро четверга в рабочем графике Андрея Бочарова стоял визит в онкоцентр.  Однако глава региона изменил маршрут и приехал к госпиталю ветеранов. Взяв себе в компанию главврачей расположенных в Больничном комплексе учреждений, главу облздрава Анатолия Себелева,  заместителя Валерия Бахина и представителей администрации города, Бочаров прошелся вокруг госпиталя ветеранов, микрохирургии, окноцентра и 25-й больницы. 

Нужно понимать, что около 600 тысяч пациентов в год принимают лечебные учреждения, которые расположены в Больничном комплексе. Шестьсот тысяч. Вы можете себе представить это количество людей? Люди сюда приезжают кто на личном автотранспорте, кто на общественном, кто приходит пешком. Сегодня я провел всех наших руководителей, чтобы они почувствовали своими ногами и другими частями, что значит ходить здесь, а также попробовать припарковаться, – объяснил свое решение внезапно прогуляться вокруг Больничного комплекса Андрей Бочаров. 


По словам губернатора, после незапланированной прогулки сейчас перед чиновниками стоит задача оставить эмоции и продолжить проект по модернизации больничного городка.

Нельзя сказать, что ничего не сделано. Сделано очень много. Но этого не достаточно, чтобы мы в полном объеме были удовлетворены транспортной доступностью и количеством парковочных мест по периметру больничного городка. Шестьсот тысяч человек в год... 50 – 60 тысяч в месяц – это огромнейший объем


Решение об усилении работы по созданию дополнительных парковочных пространств, заверил Бочаров, уже принято. 

Вместе с главными врачами мы обсудили, что будем делать и как будем реализовывать. В течение месяца мы подготовим программу и концепцию развития этой территории с уточнением моментов, на которые раньше не обращали внимания. В том числе и благоустройство больничного городка. В целом я удовлетворен ходом работ. Планы, которые были поставлены, выполняются, но повторюсь, что этого не достаточно. Сегодня внесены корректировки. Концептуальные изменения мы получим к 1 сентября. Сразу после этого определимся со способами исполнения, сроками и финансовыми ресурсами. 


Отметим, что волгоградским чиновникам не привыкать к незапланированным пешим прогулками в компании с губернатором. Бочаров уже не раз оценивал качество работ и состояние городской среды, отклоняясь от запланированных маршрутов. Так, в прошлом году он заставил подчиненных прогуляться по ямам улицы в Советском районе. Достаточно запоминающимся оказалось и восхождение чиновников на 20-й этаж проблемного дома. В 2019 году Андрей Бочаров неожиданно ворвался в размеренную жизнь больницы им. Фишера. 

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