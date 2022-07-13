Аварийную двухэтажку снесут в волгоградском поселке Водстрой









Аварийным и подлежащим сносу признан многоквартирный дом №4 по улице Зенитчиков в Волгограде. Как сообщили в инспекции госжилнадзора, межведомственная комиссия администрации Тракторозаводского района приняла соответствующее решение на основании заключения о техническом состоянии дома.

Согласно открытым данным, двухэтажный дом на 8 квартир был построен в 1950 году. Строение находится в поселке Водстрой. Это кирпичное здание с деревянными перекрытиями.

Напомним, в Волгоградской области жителей аварийных домов освобождают от уплаты взносов за капремонт.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Читайте также:

Еще одну категорию жителей Волгоградской области освободят от уплаты взносов за капремонт



