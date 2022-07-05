







В Волгоградской области определили еще одну категорию граждан, которые не будут платить за капремонт. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий проект закона опубликован на сайте областной думы. Речь идет о собственниках многоквартирных домов, которые попали в программу комплексного развития территорий и жилой застройки. Такие дома должны быть реконструированы или снесены.





Напомним, от уплаты взносов за капремонт освобождены жители аварийных домов. Кроме того, 100-процентная компенсация расходов на уплату взноса за капремонт предоставляется собственникам, достигшим 80 лет, а одинокие граждане 70 лет и старше имеют право на 50-процентную скидку.



