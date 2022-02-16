На фасаде Волгоградстата спешно замазывают дыру на месте упавшей лепнины





Место на карнизе исторического здания Волгоградстата, откуда минувшей ночью отвалился крупный фрагмент лепнины, строители замазывают цементным раствором. Прибывшему на улицу Володарского,1 фотографу ИА «Высота 102» не удалось заснять процесс работ, однако неубранные леса свидетельствуют о том, что спешный ремонт еще не закончен.

Информация о том, разрешено ли выполнение такого вида работ на объекте культурного наследия регионального значения, уточняется в профильном комитете администрации Волгоградской области.





Минувшим утром стало известно об обрушении фрагмента лепнины с фасада двухэтажки, где «прописано» статистическое ведомство. Как пояснили в Волгоградстате, лепнина упала в ночное время, и никто не пострадал. Сейчас специалисты территориального органа обследуют карниз и устанавливают точные причины произошедшего, после чего «будут приняты меры по восстановлению». Предположительно, лепнина могла отойти от фасада из-за попадания талой воды во время оттепели, прокомментировали в ведомстве.





Между тем, летом-осенью 2021 года был проведен капитальный ремонт дворового фасада и входной группы здания, где в царицынскую эпоху располагалась Мариинская женская гимназия. Он обошелся бюджету Волгоградстата в 6,2 млн рублей. Главные фасады, выходящие на улицы Чуйкова и Володарского, не были охвачены работами в соответствии с конкурсной документацией.