Вспомнить о пользе вееров придется 12 июля жителям четырех районов Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», во вторник, несмотря на жару, электричество отключат в Краснооктябрьском, Дзержинском, Советском и Красноармейском районах. Энергетики продолжают подготовку города к новому отопительному сезону.

Не будет света по следующим адресам:

Краснооктябрьский район

- с 09.00 до 17.00: ул. Зеленая зона 11, 12,

ул. Башкирская 39, 41, 47, 49, 51,

ул. Богуйская 15,

ул. Ковалевой Ольги 71, 73, 81, 70-86,

п. 4-й участок 1-7, 2, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

ул. Буровая 10-16, 20,

ул. Туристов 7б,

ул. Богучарская 1, 3,

ул. Ромадановская 4, 6,

ул. Большереченская 1.

Дзержинский район

- с 09.00 до 17.00