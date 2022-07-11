Общество

Доставайте веера: в Волгограде в 4 районах в жару отключат электричество

Общество 11.07.2022 19:04
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11.07.2022 19:04


Вспомнить о пользе вееров придется 12 июля жителям четырех районов Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», во вторник, несмотря на жару, электричество отключат в Краснооктябрьском, Дзержинском, Советском и Красноармейском районах. Энергетики продолжают подготовку города к новому отопительному сезону. 

Не будет света по следующим адресам: 

Краснооктябрьский район 

- с 09.00 до 17.00: 
  • ул. Зеленая зона 11, 12,
  • ул. Башкирская  39, 41, 47, 49, 51,
  • ул. Богуйская  15,
  • ул. Ковалевой Ольги 71, 73, 81, 70-86,
  • п. 4-й участок 1-7, 2, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
  • ул. Буровая  10-16, 20, 
  • ул. Туристов  7б, 
  • ул. Богучарская 1, 3, 
  • ул. Ромадановская 4, 6, 
  • ул. Большереченская 1.

Дзержинский район 

- с 09.00 до 17.00 

  • ул.51-й Гвардейской 33, 35, 37, 39,
  • ул. Кутузовская  1, 3,
  • ул. Савкина  2, 4.

- с 09.00 до 17.00

  • переулок Серебряный 48, 48 а, 48 б.
Советский район 

– с 09.00 до 17.00

  • ул. Тверская 102, 106, 118, 146, 150а, 154б, 154, 156, 158, 159, 160-167, 
  • ул. Рабочая  103, 107, 
  • ул. Адыгейская 100, 102, 102а, 103, 106, 107, 108а, 111, 
  • ул. Красноволжская  104а, 106, 114, 120а, 126, 128 
  • ул. Садовая 110, 114, 106, 122, 118  
  • ул. Каральская  100-113, 108а, 98, 
  • ул. Крестьянская 106, 106б, 107-111, 108-116, 114 а, 119-129, 117а, 
  • ул. Новочеркасская 100-106, 101-103, 103а, 112, 
  • переулок Крестьянский д.105, 
  • ул. Смычки д.107, 100-138, 105-111, 107, 
  • ул. Тракторная 100-114, 115, 
  • ул. Новочеркасская 105-129, 124а, 
  • ул. Крайняя 101-123, 108-114. 
Красноармейский район 

- с 09.00 до 17.00 
  • ул. Арсеньева 4, 6,
  • ул. Колесная 70-88, 88а, 
  • ул. Куйбышева 87-107.  

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