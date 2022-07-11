Вспомнить о пользе вееров придется 12 июля жителям четырех районов Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», во вторник, несмотря на жару, электричество отключат в Краснооктябрьском, Дзержинском, Советском и Красноармейском районах. Энергетики продолжают подготовку города к новому отопительному сезону.
Не будет света по следующим адресам:
Краснооктябрьский район
- ул. Зеленая зона 11, 12,
- ул. Башкирская 39, 41, 47, 49, 51,
- ул. Богуйская 15,
- ул. Ковалевой Ольги 71, 73, 81, 70-86,
- п. 4-й участок 1-7, 2, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
- ул. Буровая 10-16, 20,
- ул. Туристов 7б,
- ул. Богучарская 1, 3,
- ул. Ромадановская 4, 6,
- ул. Большереченская 1.
Дзержинский район
- с 09.00 до 17.00
- ул.51-й Гвардейской 33, 35, 37, 39,
- ул. Кутузовская 1, 3,
- ул. Савкина 2, 4.
- с 09.00 до 17.00
- переулок Серебряный 48, 48 а, 48 б.
– с 09.00 до 17.00
- ул. Тверская 102, 106, 118, 146, 150а, 154б, 154, 156, 158, 159, 160-167,
- ул. Рабочая 103, 107,
- ул. Адыгейская 100, 102, 102а, 103, 106, 107, 108а, 111,
- ул. Красноволжская 104а, 106, 114, 120а, 126, 128
- ул. Садовая 110, 114, 106, 122, 118
- ул. Каральская 100-113, 108а, 98,
- ул. Крестьянская 106, 106б, 107-111, 108-116, 114 а, 119-129, 117а,
- ул. Новочеркасская 100-106, 101-103, 103а, 112,
- переулок Крестьянский д.105,
- ул. Смычки д.107, 100-138, 105-111, 107,
- ул. Тракторная 100-114, 115,
- ул. Новочеркасская 105-129, 124а,
- ул. Крайняя 101-123, 108-114.
- ул. Арсеньева 4, 6,
- ул. Колесная 70-88, 88а,
- ул. Куйбышева 87-107.