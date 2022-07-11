Волгоградцы завалили Роспотребнадзор вопросами об отдыхе

Общество 11.07.2022 09:25
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11.07.2022 09:25
Жители Волгоградской области получили разъяснения санитарных врачей об отдыхе и инфекционных угрозах за рубежом. Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, вопросы поступали на горячую линию, которую провели специалисты управления.
Больше всего потребителей из Волгограда и области интересовали вопросы восстановления их прав при оказании туристических услуг, возврата денежных средств за путевку, последствия расторжения договора на оказание туристических услуг. Волгоградцы также интересовались, что нужно делать, если задерживается авиарейс, а исполнитель услуги отказывается предоставлять необходимую информацию. Всего на горячую линию, которая проводилась 10 дней, поступило несколько десятков обращений.
Также граждане консультировались по вопросам, касающимся иммунизации против различных инфекций, регистрируемых за рубежом. В частности, их интересовало, где сделать прививку, кто подлежит иммунизации, оптимальные сроки проведения, противопоказания, подготовка к вакцинации и прочее.
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