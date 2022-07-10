Общество

В Волгоградской области 60% онкозаболеваний выявили на ранней стадии

Общество 10.07.2022 12:55
0
10.07.2022 12:55


В Волгоградской области создание и развитие Центров амбулаторной онкопомощи помогло охватить диагностикой большее число жителей региона и способствовало оперативной диагностике заболеваний. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облздрав, за первое полугодие 2022-го в 59,2% случаях врачи обнаружили раковые опухоли на самых ранних стадиях.

— За первое полугодие впервые для диагностики в ЦАОП обратились более 7600 пациентов, — пояснили в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Всего за период с января по июнь этого года 2022 центры онкопомощи посетили более 51 500 человек. Проведено более 2500 курсов лекарственной терапии.

Медики подчеркивают, что успех в лечении онкологии заключается в своевременной диагностике. Теперь пройти процедуры можно рядом с домом в привычных поликлиниках, модернизируемых по губернаторской программе.

Как подсчитали в профильном регкомитете, всего с момента создания сети центров онкологической помощи в Волгоградском регионе в них уже прошли обследование  более 141 000 пациентов. Из них около 8000 получили необходимую медпомощь, включая химио- и гормональную терапию по месту жительства. 

Сейчас в регионе функционируют 14 специализированных центров. Они расположены в Волгограде, городе-спутнике Волжском, Камышине, Урюпинске, Михайловке, а также в Калачевском и Палласовском районах.

Региональная сеть амбулаторных онкоцентров, оснащенная самым современным диагностическим оборудованием, появилась в регионе благодаря реализации регпроекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». 

Читайте также: 

В новом здании онкоцентра в Волгограде заработала детская поликлиника

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Общество
10.07.2022 15:42
Общество 10.07.2022 15:42
Комментарии

0
Далее
Общество
10.07.2022 14:44
Общество 10.07.2022 14:44
Комментарии

0
Далее
Общество
10.07.2022 13:55
Общество 10.07.2022 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
10.07.2022 12:02
Общество 10.07.2022 12:02
Комментарии

0
Далее
Общество
10.07.2022 10:41
Общество 10.07.2022 10:41
Комментарии

0
Далее
Общество
10.07.2022 10:09
Общество 10.07.2022 10:09
Комментарии

0
Далее
Общество
10.07.2022 09:39
Общество 10.07.2022 09:39
Комментарии

0
Далее
Общество
10.07.2022 08:00
Общество 10.07.2022 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2022 19:33
Общество 09.07.2022 19:33
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2022 18:32
Общество 09.07.2022 18:32
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2022 16:30
Общество 09.07.2022 16:30
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2022 13:42
Общество 09.07.2022 13:42
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2022 11:41
Общество 09.07.2022 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2022 10:12
Общество 09.07.2022 10:12
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2022 09:53
Общество 09.07.2022 09:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:42
Волгоградцам рассказали о самом жарком дне новой неделиСмотреть фотографии
14:44
В 3 районах Волгограда 11 июля ограничат подачу ГВССмотреть фотографии
13:55
В Волгограде устраняют порыв трубопровода у Арбитражного судаСмотреть фотографии
12:55
В Волгоградской области 60% онкозаболеваний выявили на ранней стадииСмотреть фотографии
12:02
Врач из Волгограда рассказала о вреде окрошки и шашлыкаСмотреть фотографии
10:41
В Волгограде ищут пропавшего две недели назад 42-летнего мужчинуСмотреть фотографии
10:09
В ходе СВО погиб военврач из Волгограда Виталий МотренниковСмотреть фотографии
09:39
Гранитные тупики и монтаж колонн: смотрим, что происходит с амфитеатром в Волгограде с неба и землиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:21
Под Волгоградом 7-летняя девочка упала с аттракционаСмотреть фотографии
08:00
В центре Волгограда 10 июля перекроют дорогу на набережнойСмотреть фотографии
20:45
Время пришло: депутаты Волгоградской облдумы заказали избирателям часы на 400 тысяч рублейСмотреть фотографии
19:33
«Все проходит мимо меня»: волгоградка уже 10 месяцев живет без запаховСмотреть фотографии
18:32
«Она в реанимации»: в Волгограде врачи спасают пострадавшую в ДТП с фуройСмотреть фотографии
17:26
В Волгограде фура смяла иномарку: пострадала женщинаСмотреть фотографии
16:30
Коллективный иммунитет волгоградцев к коронавирусу упал до 14%Смотреть фотографии
14:57
На улице Рокоссовского в Волгограде в массовом ДТП погиб мужчинаСмотреть фотографии
14:38
В Волгограде 22-летняя девушка на «пятнадцатой» протаранила бетонную стенуСмотреть фотографии
14:27
В Жирновске утонули мужчина и 6-летний ребенокСмотреть фотографии
14:13
"За два дня приходил газовик": в Волгоградской области двое пенсионеров насмерть отравились угарным газомСмотреть фотографии
13:42
Житель Волгоградской области взыскал с нефтяной компании 350 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:50
Роспотребнадзор проверяет еду и воду в детском лагере в КамышинеСмотреть фотографии
12:35
Житель Волжского съел рыбу и умер от ботулизмаСмотреть фотографии
11:41
«Стыдно перед гостями»: около «Волгоград Арены» сломался фонтанСмотреть фотографии
10:31
В Волгоградской области три человека пропали во время купанияСмотреть фотографии
10:12
В Волгоградской области за полтора года родились 529 детей из пробирокСмотреть фотографии
09:53
В Волжском перестали ходить трамваи трех маршрутовСмотреть фотографии
09:04
В мае в Волгоградской области умерли 2700 человекСмотреть фотографии
08:20
Росводресурсы уменьшают сбросы на Волжской ГЭС ради Астраханской областиСмотреть фотографии
07:33
Под Волгоградом собственники здания без канализации упорно сливают фекалии в кусты: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
21:07
Награжденный орденом Мужества Иван Шумков вернулся из госпиталя в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
 