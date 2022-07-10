В Волгоградской области 60% онкозаболеваний выявили на ранней стадии

В Волгоградской области создание и развитие Центров амбулаторной онкопомощи помогло охватить диагностикой большее число жителей региона и способствовало оперативной диагностике заболеваний. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облздрав, за первое полугодие 2022-го в 59,2% случаях врачи обнаружили раковые опухоли на самых ранних стадиях.

— За первое полугодие впервые для диагностики в ЦАОП обратились более 7600 пациентов, — пояснили в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Всего за период с января по июнь этого года 2022 центры онкопомощи посетили более 51 500 человек. Проведено более 2500 курсов лекарственной терапии.

Медики подчеркивают, что успех в лечении онкологии заключается в своевременной диагностике. Теперь пройти процедуры можно рядом с домом в привычных поликлиниках, модернизируемых по губернаторской программе.

Как подсчитали в профильном регкомитете, всего с момента создания сети центров онкологической помощи в Волгоградском регионе в них уже прошли обследование более 141 000 пациентов. Из них около 8000 получили необходимую медпомощь, включая химио- и гормональную терапию по месту жительства.

Сейчас в регионе функционируют 14 специализированных центров. Они расположены в Волгограде, городе-спутнике Волжском, Камышине, Урюпинске, Михайловке, а также в Калачевском и Палласовском районах.

Региональная сеть амбулаторных онкоцентров, оснащенная самым современным диагностическим оборудованием, появилась в регионе благодаря реализации регпроекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Читайте также:

В новом здании онкоцентра в Волгограде заработала детская поликлиника