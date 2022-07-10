Происшествия

Под Волгоградом 7-летняя девочка упала с аттракциона

Происшествия 10.07.2022 08:21
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10.07.2022 08:21


В Урюпинском районе Волгоградской области на выходных первоклассница травмировалась в местном парке культуры и отдыха. Как стало известно ИА «Высота 102», 7-летняя девочка получила ушиб позвоночника. 

— В приемный покой Урюпинской ЦРБ поступила учащаяся первого класса с диагнозом «ушиб поясничного отдела позвоночника», — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах. — Пострадавшая помещена в травматологическое отделение. 

Известно, что девочка получила травму по недосмотру родителей в местном парке по улице Гагарина, 29. Малолетний ребенок упал с аттракциона «Фрегат». Игровой комплекс представляет собой огромный корабль с множеством игровых зон, в том числе качелями и горками. 

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