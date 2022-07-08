Погибли два человека: под Волгоградом мотоцикл влетел в столб

В Суровикинском районе Волгоградской области сегодня утром, 8 июля, водитель без прав на мотоцикле врезался в столб. Сообщается о двух погибших.

— По предварительным данным, на улице Новожилова возле дома № 15 в Суровикино 35-летний водитель без водительского удостоверения, управляя мотоциклом «Ява» без государственных регистрационных знаков, двигался по асфальтированной дороге, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Водитель не справился с управлением и столкнулся со столбом.





По уточненной информации полицейского ведомства, в результате аварии от полученных травм водитель и 32-летняя пассажирка мотоцикла скончались на месте.

На месте работают экипажи ГИБДД, следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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