Не смирились: половина опрошенных волгоградцев готовы к новому референдуму по переводу стрелок

Более 800 жителей Волгоградской области высказались в телеграм-канале ИА «Высота 102» по вопросу возможного проведения нового референдума по переводу стрелок. Как сообщает информагентство, волгоградцы даже спустя полтора года не пришли к единому мнению относительно того, по московскому или местному времени удобнее жить в регионе. С небольшим численным перевесом жители Волгоградской области снова готовы явиться на избирательные участки и проголосовать по столь острому вопросу.

Так, согласно итогам опроса, около 400 подписчиков информагентства «Высота 102» (50% опрошенных) снова готовы явиться на участки и проголосовать за местное время. Жители Волгоградской области уверены, что комфортнее им будет жить, опережая столицу на один час.

За то, чтобы оставить все как есть и жить, сверяя часы со столицей, высказалось 49% подписчиков "Высоты 102". Данную категорию волгоградцев устраивает, прежде всего, удобство.

Добавим, что выступая за местное время, многие жители волгоградского региона снова подчеркивают, что оптимальное время для них – плюс два часа к московскому.

Интересно, что и те и другие участники опроса отмечают ухудшение здоровья, если живут не в том часовом поясе, в каком им хотелось бы.

– Кому как, а мой организм сейчас себя прекрасно чувствует при московском времени, а когда наше было, у меня два года депрессия была, я не высыпалась. Это было ужасное состояние! – отмечает читательница "Высоты 102" Мария Котельникова.

– Обязательно надо вернуть [местное время]. Жизнь вся сбилась, солнышко встаёт в 4.00, и все спим при ярком солнце. Выспаться невозможно. Все врачи твердят, что сон самое лучшее лекарство. А вечером ни каких дел – темнеет рано. У нас и так 2 часа украли по сравнению со старым временем, – парирует Сергей.