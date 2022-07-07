172 волгоградские пары поженятся в День любви, семьи и верности









В День любви, семьи и верности, 8 июля, в Волгоградской области планируют узаконить свои отношения 172 пары. Как сообщили в отделе ЗАГС областного комитета юстиции, больше всего свадеб будет в Волгограде - 75 и Волжском - 35.

Чаще всего жители региона женятся по субботам - в среднем 85 регистраций. В пятницу, к примеру, заключаются порядка 55 супружеских союзов. В эту праздничную пятницу, 8 июля, желающих вступить в брак оказалось в три раза больше.

По традиции в День любви, семьи и верности будут поздравлять «золотые» семьи, которые отмечают 50-летие совместной жизни. Например, в Калачевском районе сразу три пары отменят этот юбилей.

Супружеские пары из Волгоградской области неоднократно становились победителями всероссийского конкурса «Семья года» в различных номинациях. Так, медалью «За любовь и верность», учрежденной федеральным Фондом социально-культурных инициатив в 2010 году, в этом году отмечены 45 пар.

На сегодняшний день в регионе насчитывается уже более 32 тысяч многодетных родителей. 14 супружеских пар из Волгоградской области награждены орденом «Родительская слава» и 12 — медалью ордена «Родительская слава».

Справка.

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля и приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Официально установлен в России указом Президента от 28 июня 2022 года. Праздник направлен на духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, а также на сохранение традиционных семейных ценностей.

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