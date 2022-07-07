В Волгоградской области насчитали 5 пожилых Февроний и 4 тысячи Петров

Общество 07.07.2022 08:34
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07.07.2022 08:34
Четыре с лишним тысячи мужчин по имени Петр и пять женщин, носящих редкое имя Феврония, насчитал региональный Пенсионный Фонд в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102», такую любопытную статистику озвучили в ведомстве накануне Дня семьи, любви и верности, который с этого года в России по Указу Президента официально отмечается 8 июля.
Специалисты волгоградского Отделения ПФР выяснили, сколько в регионе получателей пенсий и других пособий, которые носят имена покровителей семьи и брака. А также нашли самых взрослых и самых молодых Петров и Февроний.
Так, по сравнению с прошлым годом мужская половина населения Волгоградской области, носящая имя Петр, практически не изменилась. Имя Петр до сих пор встречается достаточно часто, и, по последним данным, Петров в регионе проживает 4 012 мужчин. Самый маленький Петя родился в этом году в Волжском, а самый пожилой Петр проживает в Камышине – ему 103 года.
А вот имя Феврония в регионе считается редким: найдено всего пять женщин. Самая пожилая Феврония живет в Красноармейском районе Волгограда – в июне ей исполнилось 96 лет, а самой молодой Февронии из Быковского района 76 лет.
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