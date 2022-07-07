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Волгоградский бизнес в два с половиной раза увеличил спрос на облака

Телеком 07.07.2022 11:51
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07.07.2022 11:51


МТС проанализировала использование облачных технологий компаниями Волгоградской области: за последние полгода объём хранимых и обрабатываемых данных в облаке провайдера #CloudMTS в регионе вырос в два с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Рост спроса на облачные услуги наблюдается среди транспортных и ИТ-компаний, а также предприятий торгового сектора Волгоградской области. Наиболее востребованы в первом полугодии были услуги резервного копирования данных, защита от DDoS-атак, организация виртуальных рабочих мест VDI (Virtual Desktop Infrastructure). Кроме того, резкий рост спроса специалисты зафиксировали на IaaS-сервисы, которые позволяют арендовать виртуальную инфраструктуру в облачном хранилище.
Чаще всего волгоградцы использовали IaaS-сервисы для размещения собственной ИТ-инфраструктуры в облаке #CloudMTS: баз данных, CRM-систем, web-сайтов, корпоративной почты, бухгалтерских приложений. Цифровые решения позволили волгоградским компаниям сэкономить на покупке и обслуживании дорогостоящего серверного оборудования до 25% в год.
Облачные решения способны заменить гору умного железа в офисе, сэкономить сотни тысяч рублей на программном обеспечении и упростить многие бизнес-процессы. По итогам первого полугодия мы видим кратное увеличение потребления облаков – к нам мигрируют клиенты из собственных ЦОДов, а также переносят свою виртуальную инфраструктуру от западных провайдеров. Сейчас мы решили поддержать отечественный бизнес и предлагаем клиентам при подключении к IaaS-инфраструктуре #CloudMTS 300 000 рублей на виртуализацию ИТ-систем, а также на развитие и запуск новых проектов в облаке. Суть IaaS-сервисов заключается в аренде ИТ-ресурсов у провайдера с последующей настройкой и установкой ПО силами ИТ-команды заказчика. Другими словами, оплатив один месяц использования IaaS #CloudMTS, пользователь бесплатно получит доступ к четырем месяцам работы в облаке, — рассказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
Напомним, #CloudMTS входит в топ-3 ведущих облачных провайдеров России. Провайдер предоставляет более 25 сервисов и решений. Наиболее востребованные из них: виртуальная инфраструктура 152-ФЗ, 1С-хостинг и SAP-хостинг. #CloudMTS обладает глубокой экспертизой по миграции сервисов из ЦОДов клиентов, включая дальнейшую эксплуатацию бизнес-решений на базе облачной инфраструктуры. Пользователи всех облачных услуг провайдера получают круглосуточную техническую поддержку.

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