В Президентский полк из Волгограда отправили служить 15 призывников

Общество 07.07.2022 09:43
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07.07.2022 09:43
15 лучших призывников из Волгоградской области отправились на службу в Президентский полк в Москву. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, молодых людей отбирал военный комиссариат в соответствии с предъявляемыми требованиями по физической подготовке, здоровью, образованию и психической устойчивости.
Напомним, что подразделения Президентского полка выполняют задачи по обеспечению мероприятий охраны и безопасности московского Кремля, несут службу в почетном карауле у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата, обеспечивают разводы конного и пешего караулов.
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