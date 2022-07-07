В Президентский полк из Волгограда отправили служить 15 призывников









15 лучших призывников из Волгоградской области отправились на службу в Президентский полк в Москву. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, молодых людей отбирал военный комиссариат в соответствии с предъявляемыми требованиями по физической подготовке, здоровью, образованию и психической устойчивости.

Напомним, что подразделения Президентского полка выполняют задачи по обеспечению мероприятий охраны и безопасности московского Кремля, несут службу в почетном карауле у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата, обеспечивают разводы конного и пешего караулов.



