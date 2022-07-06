В Волгоградской области 20 июля включат учебные сирены

Общество 06.07.2022 16:39
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06.07.2022 16:39
Учебный сигнал тревоги «Внимание всем» прозвучит 20 июля на северо-востоке Волгоградской области.
– 20 июля 2022 года в период с 10.00 до 11.00 часов комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности Волгоградской области проводит комплексную проверку готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Волгоградской области, – сообщили в администрации Николаевского района Волгоградской области.
В районной администрации просят жителей обратить внимание, что передаваемые сигналы «Внимание всем» являются учебными.
Справка.
«Внимание всем» является предупредительным сигналом гражданской обороны. Он подается с целью привлечения внимание всего населения об аварии, катастрофе, стихийном бедствии, угрозе нападения противника. Сигнал подается способом включения сирен, прерывистых гудков, транспортных и других средств через установки громкоговорящей связи, в том числе установленной на автомобилях службы охраны общественного порядка и ГАИ.
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