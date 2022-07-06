Общество

В Волгоградской области 20 июля включат учебные сирены

Общество 06.07.2022 16:39
0
06.07.2022 16:39



Учебный сигнал тревоги «Внимание всем» прозвучит 20 июля на северо-востоке Волгоградской области.
– 20 июля 2022 года в период с 10.00 до 11.00 часов комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности Волгоградской области проводит комплексную проверку готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Волгоградской области, –  сообщили в администрации Николаевского района Волгоградской области.
В районной администрации просят жителей обратить внимание, что передаваемые сигналы «Внимание всем» являются учебными.
Справка.
«Внимание всем» является предупредительным сигналом гражданской обороны. Он подается с целью привлечения внимание всего населения об аварии, катастрофе, стихийном бедствии, угрозе нападения противника. Сигнал подается способом включения сирен, прерывистых гудков, транспортных и других средств через установки громкоговорящей связи, в том числе установленной на автомобилях службы охраны общественного порядка и ГАИ.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Общество
06.07.2022 18:51
Общество 06.07.2022 18:51
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2022 18:10
Общество 06.07.2022 18:10
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2022 16:25
Общество 06.07.2022 16:25
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.07.2022 15:37
Общество 06.07.2022 15:37
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2022 15:03
Общество 06.07.2022 15:03
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2022 14:46
Общество 06.07.2022 14:46
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.07.2022 14:19
Общество 06.07.2022 14:19
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2022 12:42
Общество 06.07.2022 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2022 12:21
Общество 06.07.2022 12:21
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2022 11:33
Общество 06.07.2022 11:33
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2022 10:39
Общество 06.07.2022 10:39
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2022 10:32
Общество 06.07.2022 10:32
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2022 08:58
Общество 06.07.2022 08:58
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2022 08:04
Общество 06.07.2022 08:04
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2022 07:08
Общество 06.07.2022 07:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:11
В Волгограде в уличном туалете захлебнулась 7-летняя девочкаСмотреть фотографии
18:51
Через Волгоград пройдет дополнительный поезд до Имеретинского курортаСмотреть фотографии
18:43
В Волгограде бухгалтер ВГИИК поймана на присвоении 2,5 млн рублейСмотреть фотографии
18:36
В Волгограде СК выясняет причины гибели студента в цехе «Химпрома»Смотреть фотографии
18:10
«Хатико» с проселочной дороги в Волгоградской области приютила семьяСмотреть фотографии
18:06
Едва не снесли пешеходов: жесткое столкновение Mitsubishi Pajero и Nissan попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:45
На площадке компании «Химпром» в Волгограде умер студент-иностранецСмотреть фотографии
17:33
В Волгоградской области разбойник избил битой женщину и повредил машиныСмотреть фотографии
17:21
Волгоградцам предъявили огромные счета за позапрошлогодний мусорСмотреть фотографии
17:03
В Волгограде жуликоватые КПК продавали землю в чистом поле за маткапиталСмотреть фотографии
16:39
В Волгоградской области 20 июля включат учебные сиреныСмотреть фотографии
16:25
«Открытие Авто»: в мае на покупку новых автомобилей россияне потратили на треть меньше, чем в апреле - 51,5 млрд рублейСмотреть фотографии
15:37
Депутаты озаботились порядком переименования городов и районов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:32
На границе Волгоградской области в степи нашли скелет человекаСмотреть фотографии
15:03
В Волгограде снимут видеоролик о котлете по-киевскиСмотреть фотографии
14:46
Олег Савченко высказался в пользу расширения льгот для ветеранов боевых действийСмотреть фотографии
14:19
Под Волгоградом заведующая детсадом собирала премии сотрудников в «общий котел»Смотреть фотографии
14:15
В Волгограде после ремонта компьютерного томографа вскрылся крупный обманСмотреть фотографии
13:53
Суд отправил в СИЗО Гульнару Низамову, пытавшую падчерицу под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:11
Под Волгоградом СК начал проверку после смерти 44-летнего рыбакаСмотреть фотографии
13:10
Облкомприроды в Волгограде займется проектом мусорной концессииСмотреть фотографии
12:42
В Волгограде к 1 ноября восстановят танк-памятник Т-34Смотреть фотографии
12:21
В Волгограде рухнул сайт для записи детей в школуСмотреть фотографии
12:08
До чего дошел прогресс: в поликлинике Волгограда пациентов встречает ненастоящая женщинаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:37
Отвалившееся колесо спровоцировало ДТП на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:33
Под Волгоградом снайперы учились сбивать беспилотникиСмотреть фотографии
11:29
В центре Волгограда эвакуировали налоговую инспекцию, УФАС и «ЕР»Смотреть фотографии
10:58
В Волгограде рецидивист выбросил с 4 этажа собакуСмотреть фотографии
10:57
Момент возгорания иномарки с людьми в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:39
Половине волгоградцев не хватает денег до зарплатыСмотреть фотографии
 