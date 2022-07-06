Волгоградцам предъявили огромные счета за позапрошлогодний мусор









Жители Волгоградской области шокированы счетами, которые региональный оператор предъявил собственникам жилых помещений в начале июля. Как рассказали ИА «Высота 102» жители Михайловки, некоторые горожане получили квитанции с требованием оплаты около пяти тысяч рублей.





– Это огромные деньги для нашей семьи, – рассказала «Высоте 102» жительница одного из домов по ул. Обороны. – Мы должны заплатить регоператору «Ситиматик-Волгоград» более 4 тысяч рублей! Могу себе представить, какие счета получили семьи, где проживает больше двух человек, как у нас. В платежном документе сообщается, что нам сделали доначисления с 1 января 2020 года. Мы никаких платежек раньше не получали и не обязаны платить за позапрошлогодний мусор. Это разве наша проблема, что «Ситиматик-Волгоград» не предъявлял нам никаких счетов?













О том, что жителям региона будет доначисляться плата за вывоз мусора, в компании «Ситиматик-Волгоград» предупредили еще в конце июня. Регоператор объяснил это тем обстоятельством, что в результате актуализации данных было выявлено порядка 30 тысяч адресов жителей региона, по которым этих начислений не было. Поэтому жителям насчитали плату за весь 2020 и 2021 годы, а также за прошедший период 2022.





Между тем, как рассказали михайловцы, недавно выяснилось, что некоторые жители могли все это время продолжать платить за вывоз мусора управляющим компаниям. На этот нюанс обратил внимание пенсионер Александр Каверин, который потребовал от ООО «Управляющая компания «Михайловская» объяснений по данному поводу.













– В договоре управления домом №8 по ул. Подгорная, который был заключен еще в 2018 году, среди прочих услуг значится и такая, как «Вывоз коммунальных отходов», – рассказал ИА «Высота 102» Александр Алексеевич. – Ее стоимость составляла 3,55 рубля, а стоимость услуги на содержание жилья - 18, 83 рубля. С той поры никаких новых договоров управления с жильцами нашего дома не заключалось. Но всем известно, что в 2019 году был принят единый тариф на данную услугу, а вывозом мусора занялась компания "Ситиматик-Волгоград". Однако, я считаю, что стоимость услуги на вывоз мусора из платежного документа на содержание жилья не была исключена или была исключена неполностью. Так, за апрель 2022 года в платежном документе на оплату жилья значилась сумма в размере 18,03 рубля. Я подозреваю, что управляющая компания могла продолжать брать деньги с меня и за вывоз мусора, которым она не занималась.





Впрочем, в ООО «Управляющая компания «Михайловская» в официальном письме Александру сообщает, что устанавливали тарифы за управление, содержание и ремонт общего имущества в данном доме на основании распоряжений органов местного самоуправления. А с середины прошлого года администрация Михайловки установила тариф на содержание жилья в размере 18,03 рубля за квадрат. Почему изменения тарифа не были отражены в новых договорах, в УК не пояснили.





Пенсионер уже обратился в прокуратуру с просьбой разобраться в этой «занимательной» математике и выяснить, не наживалась ли УК на услуге, которую не оказывала жильцам, а пока ожидает ответа.





Тем временем неприятные сюрпризы в виде «доначислений» за прошлые годы получили и другие жители, которых, наконец, на четвертом году своей деятельности удалось разыскать ООО «Ситиматик-Волгоград». При этом все эти годы компания проявляла чудеса настойчивости, требуя оплаты за вывоз мусора с покойников, а также с тех граждан, которые уже давно не проживали по адресам, куда направлялись платежки.





Возможно, ревизия данных потребителей услуги, наконец, положит конец путанице с базой адресов жителей Волгоградской области. Но расплачиваться за ошибки регоператора согласны далеко не все.





Любопытные граждане, изучив интернет, уже нашли информацию о похожей ситуации, которая произошла в Вологодской области в прошлом году. Тогда местный регоператор также разослал жителям региона квитанции с требованием оплатить доначисления за 2019 год. Однако прокуратура признала эти действия незаконными.



