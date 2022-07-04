Общество

В Волгограде рецидивист из Астрахани напал на сотрудника колонии № 9

Общество 04.07.2022 18:45
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04.07.2022 18:45

 

Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес приговор ранее неоднократно судимому 31-летнему жителю Астрахани. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина набросился с кулаками на сотрудника исправительной колонии строгого режима № 9. 

— Подсудимый Старов в судебном заседании свою вину не признал, — сообщили информагентству в пресс-службе судебной инстанции. — Фигурант дела осужден по ч. 2 ст. 321, ст. 70 УК РФ к лишению свободы сроком на два года семь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

В судебном следствии установлено, что в июле 2021 года инспектор ИК № 9, расположенной в Тракторозаводском районе Волгограда, при несении службы выявил нарушение жителем Астрахани правил внутреннего распорядка. Фсиновец потребовал от осужденного прекратить нарушение и проследовать с ним в дежурную часть для дачи объяснений. Осужденный проигнорировал законные требования сотрудника колонии. 

В итоге инспектору для усмирения буйного заключенного пришлось применить физическую силу. Злоумышленник оказал активное сопротивление и в присутствии других осужденных ударил сотрудника ИК кулаком в лицо. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован. 

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