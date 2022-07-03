В Волгоградской области из продажи пропало молоко в больших упаковках





В Волгоградской области из магазинов пропало молоко местного производителя в упаковках от полутора литров и больше. Как сообщает ИА «Высота 102», в точках продажи продукции Волжского молсыркомбината объясняют это проблемами с упаковками и изменениями в линейке выпускаемой продукции.







Кроме того, по словам продавцов, большие коробки с молоком пользовались меньшим спросом, чем 900-граммовые. Одна из причин – рост стоимости молочной продукции. При этом продавцы допускают, что «большое» молоко в продажу еще вернется.





В то же время в продаже появилась новая продукция волжского завода – 900-граммовые упаковки отборного молока с повышенной жирностью.





Узнать больше о линейке выпускаемой продукции не удалось – страницы сайта Волжского молсыркомбината находятся на реконструкции.







Напомним, в волгоградских супермаркетах продают молоко двух крупных местных производителей - Волжского и Еланского комбинатов.

