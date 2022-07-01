Общество

Скандальный фуд-корт в центре Волгограда предлагают в аренду

Общество 01.07.2022 22:48
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01.07.2022 22:48


На сайте бесплатных объявлений появилось предложение об аренде фуд-корта, расположенного в Банковском переулке в Центральном районе Волгограда. Судебные тяжбы еще не прекращены, однако собственники здания уже хотят заработать на данном объекте. Как сообщает ИА «Высота 102», фуд-корт предлагают в аренду как целиком, так и частями – от 100 квадратных метров. 


— Предлагается в долгосрочную аренду помещение в самом центре города Волгограда. Помещение двухэтажное, с панорамным остеклением, высоким потолком, отлично просматривается с Первой продольной, – сообщают авторы объявления. – Напротив остановка общественного транспорта, большой пешеходный и автомобильный трафик. Возможно разделение помещения, а также аренда от 100 квадратных метров, — поясняется в объявлении.

Арендодатель готов предоставить площади в фуд-корте за 1 млн 590 тысяч рублей в месяц.

Напомним, 21 июня стало известно о том, что прокуратура Волгоградской области оспорила в кассационном порядке отказ в удовлетворении иска о сносе здания фуд-корта рядом с Центральным рынком. Ранее – 21 декабря 2021 года – Центральный районный суд Волгограда отказал прокуратуре в признании недействительными разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, на строительство и ввод в эксплуатацию объекта, признании реконструкции объекта самовольной, его сносе и прекращении права собственности на самовольную постройку. Облсуд пришел к выводу, что реконструкция объекта капитального строительства произведена в соответствии с градостроительным планом и при наличии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства.

Согласно открытой информации, фуд-корт принадлежит двум компаниям – ООО «Русна» и ООО «Дигест». Учредителем «Дигеста» являются Виктор Азаров и Ольга Колесникова, по данным из ЕГРЮЛ. Последняя является близкой родственницей председателя Волгоградской гордумы Владлена Колесникова.


Фото: архив "Высоты 102", скриншот с сайта Avito

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