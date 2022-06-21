Общество

Прокуратура продолжит в Краснодаре битву с депутатской постройкой в центре Волгограда

Общество 21.06.2022 16:33
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21.06.2022 16:33



Прокуратура Волгоградской области оспорила в кассационном порядке отказ в удовлетворении иска о сносе здания фудкорта рядом с Центральным рынком, сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
Строение находился по адресу: пр. Ленина, д. 16 «д» в центре Волгограда. Надзорное ведомство считает его самовольной постройкой и требует снести.
- Прокурором региона Денисом Костенко внесено кассационное представление на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Волгоградского областного суда от 6 апреля 2022 года, - сообщила Черединина.
Напомним, указанным апелляционным определением оставлено в силе решение Центрального районного суда Волгограда от 21 декабря 2021 года об отказе в удовлетворении исковых требований прокуратуры Волгограда о признании недействительными разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, на строительство и ввод в эксплуатацию объекта, признании реконструкции объекта самовольной, его сносе и прекращении права собственности на самовольную постройку.
Ранее сообщалось, что облсуд пришел к выводу о том, что реконструкция объекта капитального строительства произведена в соответствии с разработанной проектной документацией, градостроительным планом земельного участка, при наличии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, а также разрешения уполномоченного органа на строительство объекта путем реконструкции.
В прокуратуре считают, что при вынесении судом апелляционной инстанции решения об отказе в удовлетворении исковых требований прокуратуры не дана надлежащая правовая оценка правомерности возведения реконструируемых торговых объектов на земельном участке, не предоставленном для этих целей, нахождения спорного объекта в санитарно-защитной зоне муниципальных инженерных коммуникаций, а также в охранной зоне метрополитена. Также судом не учтен факт строительства нового объекта при отсутствии разрешительной документации, а не реконструкции ранее находившихся некапитальных объектов (комплекс торговых павильонов), у которых сохранность фундамента на момент возведения объекта составляла не более 1%.
- В связи с допущенными Волгоградским областным судом нарушениями норм материального и процессуального права прокурором области обжаловано апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам в кассационном порядке в целях отмены принятого судом решения и направления дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, - отметила старший помощник прокурора области.
Кассационное представление будет рассматриваться по существу Четвертым кассационным судом общей юрисдикции в Краснодаре.
Ранее прокурором Волгоградской области Денисом Костенко в рамках мониторинга средств массовой информации были взяты на контроль публикации о незаконном строительстве указанного объекта.
В ходе прокурорской проверки установлены многочисленные нарушения земельного и градостроительного законодательства при подготовке проектной документации, а также выдаче разрешительных документов по объекту «Реконструкция нежилых зданий в объект многофункционального назначения по проспекту им.В.И. Ленина, 16 «д» в Центральном районе Волгограда».
Как сообщали региональные СМИ, инициаторами переделки торговых павильонов в трехэтажное здание коммерческого назначения в 2017 году выступили две компании - ООО «Русна», ООО «Дигест». Согласно данным из ЕГРЮЛ, учредителем «Дигеста» являются Виктор Азаров и Ольга Колесникова. Последняя является финансово успешным предпринимателем и, по некоторым данным, супругой председателя Волгоградской городской думы, руководителя региональной общественной приемной лидера «Единой России» Владлена Колесникова.

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