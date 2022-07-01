В России появилась «витрина ГИБДД» с информацией о злостных нарушителях





В России появился сервис «витрина ГИБДД», где будет появляться информация о всех нарушениях автовладельцев правил дорожного движения. Приказ о доступе к витрине вступил в силу с 1 июля, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

Согласно документу за подписью генерала полиции РФ Владимира Колокольцева, в сервисе будут аккумулироваться все данные о нарушителях , которые будут использоваться в целях оказания государственных и муниципальных услуг. Помимо государственных ведомств доступ к информации получат агрегаторы такси, владельцы автопарков и каршеринга. С помощью сервиса организации смогут быстро проверить водителей на наличие штрафов и лишение прав.

Однако, доступ к информации работодатели смогут получить только с согласия самого автомобилиста. От других данные будут скрыты.