В Волгограде и Волжском ищут сбежавших из детдома подростков





В городе Волжском Волгоградской области из детдома снова сбежали Артем Артеменко и Данила Рыжанов. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД города Волжский, последний раз подростков видели в городе поздним вечером в четверг, 30 июня.

– Разыскиваются без вести пропавшие несовершеннолетние Артем Артеменко и Данила Рыжанов, — сообщили в УМВД Волжского. — Они могут находиться как в Волжском, так и в Волгограде.

Артем: на вид 14–15 лет, рост 176 см, худощавого телосложения, одет в футболку красного цвета, шорты красного цвета.

Данила: на вид 15–16, рост 176 сантиметров, крепкого телосложения, одет в черные шорты, черную футболку.

Если вы обладаете данными об их местонахождении, сообщите по телефону 02 (или 102 с мобильного).

Напомним, ранее двое подростков уже предпринимали попытку побега. Тогда их благополучно нашли.

Фото УМВД города Волжский