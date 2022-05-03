«Катались на автобусах»: в Волгограде нашли трех загулявших подростков из Волжского

Общество 03.05.2022 20:08
03.05.2022 20:08
В Волгограде нашлись три подростка, которых искали с 1 мая. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в поисковой группе «Лиза Алерт». К поискам подключалась и полиция.14-летний и двое 15-летних подростков, как выяснилось, поехали гулять в Волгоград. Они попали на многочисленные камеры видеонаблюдений. К тому же их видели пассажиры автобусов, на которых они катались.
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