Волгоградский бизнесмен соблазнился осетрами и лишился всего имущества

Предприниматель из Волгограда передал в залог свою производственную базу и автомобиль, продал дом, а также отдал катер и ювелирные украшения, чтобы помочь знакомому из Московской области организовать бизнес по разведению осетровых. Лишившись практически всего нажитого имущества, мужчина остался не при делах, а его «напарник» спустил все деньги.

– В мае 2017 года 55-летний житель города Видное Московской области Сергей Котельников убедил индивидуального предпринимателя из Волгограда передать ему денежные средства якобы для содействия в получении банковской гарантии для развития бизнеса по разведению осетровых видов рыб, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. – Однако каких-либо действий по исполнению взятых на себя обязательств житель Московской области не предпринимал. В результате под воздействием обмана волгоградский коммерсант к июлю 2021 года лишился практически всего имущества. Вырученные обманным путем 11 млн рублей были потрачены Котельниковым на собственные нужды.

Ранее, рассмотрев материалы уголовного дела, Ворошиловский районный суд Волгограда приговорил Котельникова к четырем с половиной годам строгого режима. Сегодня, 1 июля, Волгоградский областной суд ужесточил наказание мошеннику.

– Приговор Ворошиловского районного суда был обжалован сторонами в апелляционном порядке: государственное обвинение настаивало на ужесточении наказания с четом предыдущей судимости за аналогичное деяние, защита просила суд снизить назначенное наказание, – уточняет Оксана Черединина. – Волгоградский областной суд разделил мнение гособвинения и назначил Котельникову, признанному виновным в особо крупном мошенничестве, наказание в виде 7 лет колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.