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В Волгоградской области билайн начал распродажу аксессуаров и гаджетов

Телеком 30.06.2022 15:21 Новости компаний
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30.06.2022 15:21 Новости компаний


Билайн объявил о старте летней распродажи аксессуаров и гаджетов в интернет-магазине и салонах оператора. 
В ее рамках клиенты билайна получат возможность приобрести гаджеты и аксессуары со скидкой до 50%. Акции и скидки в билайне позволяют делать покупки со значительной экономией. Все товары, представленные на сайте компании, имеют официальный сертификат и гарантию от производителя. 
Помимо смартфонов и планшетов клиенты билайна смогут приобрести по выгодным ценам умные часы и устройства умного дома, а также наушники, чехлы, портативные зарядные устройства, карты памяти, игровые аксессуары и многие другие товары. Среди представленных брендов — Samsung, ZTE, JBL, Honor, Kingston и другие.
Полный перечень товаров, участвующих в распродаже, представлены на сайте оператора.
Летняя распродажа билайна продлится до 15 августа 2022 года.

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