Телеком 30.06.2022 15:21 Новости компаний
0
30.06.2022 15:21 Новости компаний
Билайн объявил о старте летней распродажи аксессуаров и гаджетов в интернет-магазине и салонах оператора.
В ее рамках клиенты билайна получат возможность приобрести гаджеты и аксессуары со скидкой до 50%. Акции и скидки в билайне позволяют делать покупки со значительной экономией. Все товары, представленные на сайте компании, имеют официальный сертификат и гарантию от производителя.
Помимо смартфонов и планшетов клиенты билайна смогут приобрести по выгодным ценам умные часы и устройства умного дома, а также наушники, чехлы, портативные зарядные устройства, карты памяти, игровые аксессуары и многие другие товары. Среди представленных брендов — Samsung, ZTE, JBL, Honor, Kingston и другие.
Полный перечень товаров, участвующих в распродаже, представлены на сайте оператора.
Летняя распродажа билайна продлится до 15 августа 2022 года.
Якутский вестерн и новая робинзонада: июльские кинопремьеры в Wink добавят лету остроты30.06.2022 13:09
Телеком 30.06.2022 13:09
Две новые разработки «Ростелекома» зарегистрированы в реестре отечественного ПО29.06.2022 13:54
Телеком 29.06.2022 13:54
Облачные коммуникации: «Ростелеком» обеспечил школу «Долина знаний» связью через интернет28.06.2022 15:45
Телеком 28.06.2022 15:45
Цифровой сервис «Ростелеком. Ключ» — в реестре отечественного программного обеспечения27.06.2022 14:21
Телеком 27.06.2022 14:21
Интернет для всей семьи: билайн пообещал каждый месяц бесплатные 50 ГБ23.06.2022 16:17
Телеком 23.06.2022 16:17
Гостей региона встречает приветственная рассылка с виртуальным путеводителем от МТС23.06.2022 14:16
Телеком 23.06.2022 14:16
«Ростелеком» перевел более 70 тысяч домохозяйств Волгоградской области с меди на оптику22.06.2022 11:13
Телеком 22.06.2022 11:13
МегаФон и РЖД договорились о внедрении цифровых решений16.06.2022 13:58
Телеком 16.06.2022 13:58
МегаФон и «Россети Ленэнерго» протестируют технологии интернета вещей в электроэнергетике15.06.2022 18:15
Телеком 15.06.2022 18:15
Забыть всё: Wink и «Кинопоиск» покажут остросюжетный сериал «Киллер»15.06.2022 10:28
Телеком 15.06.2022 10:28
Монетизируй это: специальное предложение Wink поможет российским видеоблогерам зарабатывать больше14.06.2022 14:51
Телеком 14.06.2022 14:51
«Технологии выгоды»: «Ростелеком» предлагает «Лучший старт» в цифровой мир14.06.2022 11:49
Телеком 14.06.2022 11:49
«РТК-Солар» поднимет вопросы кибербезопасности на ПМЭФ-202210.06.2022 12:40
Телеком 10.06.2022 12:40
Волгоградцам билайн предлагает взять за город wi-fi с выгодой 70%09.06.2022 12:29
Телеком 09.06.2022 12:29
РСПП создает рабочую группу по вопросам кибербезопасности07.06.2022 17:10
Телеком 07.06.2022 17:10