Волгоградцам разрешат разводить кур и кроликов на садовых участках





В Государственной думе РФ принят закон, который разрешит россиянам, в том числе и жителям Волгоградской области, разводить на своих садовых участках кур и кроликов. Как сообщает ИА «Высота 102» с ссылкой на документ, данной деятельностью можно будет заниматься при условии соблюдения всех ветеринарных и гигиенических нормативов.

Как говорится в пояснительной записке законопроекта, общее собрание членов товарищества также может дать разрешение на использование общей земли для продажи, выращенной членами товарищества сельскохозяйственной продукции, и возведения некапитальных строений или нестационарных торговых объектов. Документ прошел второе и третье чтения.

Ранее информагентством сообщалось, что в сентябре 2021 года Верховный суд России вынес решение о запрете содержания мелкой сельхозживности, в том числе - кур, на землях для садоводства.