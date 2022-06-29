Общество

Волгоградцам разрешат разводить кур и кроликов на садовых участках

Общество 29.06.2022 15:07
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29.06.2022 15:07


В Государственной думе РФ принят закон, который разрешит россиянам, в том числе и жителям Волгоградской области, разводить на своих садовых участках кур и кроликов. Как сообщает ИА «Высота 102» с ссылкой на документ, данной деятельностью можно будет заниматься при условии соблюдения всех ветеринарных и гигиенических нормативов. 

Как говорится в пояснительной записке законопроекта, общее собрание членов товарищества также может дать разрешение на использование общей земли для продажи, выращенной членами товарищества сельскохозяйственной продукции, и возведения некапитальных строений или нестационарных торговых объектов. Документ прошел второе и третье чтения. 

Ранее информагентством сообщалось, что в сентябре 2021 года Верховный суд России вынес решение о запрете содержания мелкой сельхозживности, в том числе - кур, на землях для садоводства.  

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