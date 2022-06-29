«Провели разбирательство»: облкомдортранс ответил на страхи волгоградских дачников









Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области после жалоб дачников, которые добираются на свои участки в «Приморье» на автобусах, провел в отношении перевозчика разбирательство, сообщили ИА «Высота 102» в облкомдортрансе.

Ранее информагентство сообщало, что пожилые дачники, которые пользуются маршрутом № 109э «г. Волгоград (ВгТЗ) - дачи «Приморье», переживают за состояние автобусов и просят повлиять на водителей-«гонщиков». Пенсионеры также пожаловались на то, что автобусы набивают под завязку, а потом водители в буквальном смысле мчатся до Волгограда. Одна из таких поездок едва не закончилась трагически - у переполненного автобуса лопнуло колесо. Инцидент произошел на прошлой неделе.

- Автобус марки Volgabus 5270G2 2017 года выпуска, работавший на маршруте №109Э, 22.06.2022, согласно действующему расписанию, в 14 час. 25 мин. отправился от остановочного пункта «Дачи «Приморье». Во время движения вышел из строя пневматический баллон. По результатам данного происшествия никто из пассажиров не пострадал, - так прокомментировали происшествие в профильном комитете.

Разбирательство, проведенное в отношении перевозчика, показало, что по расписанию маршрут в будние дни обслуживают три автобуса большого класса, а в выходные и праздничные - четыре.

- Интервал движения в наиболее нагруженные рейсы с 7:20 до 9:20 составляет 20 мин. Кроме того в утренние рейсы при наличии большего количества пассажиров предприятие подает дополнительные автобусы. В соответствии с приказом Министерства транспорта РФ от 15 января 2021г. № 9 «Об утверждении порядка организации и проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств» перед выездом на линию все автобусы проходят предрейсовый контроль технического состояния с целью исключения выпуска на линию технически неисправных транспортных средств, - указано в ответе облкомдортранса, направленного в редакцию ИА «Высота 102».

Судя по всему, с дачными автобусами в Волгоградской области все в полном порядке и поводов для страхов у пенсионеров быть не должно.

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