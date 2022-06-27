«Европа – это не для нас»: в Волгограде в семье беженцев из Донбасса родился первенец

Общество 27.06.2022 20:01
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27.06.2022 20:01
В семье Марины и Юрия Шевченко, которые прибыли в Волгоград из Мариуполя, здесь родился долгожданный сын, которого назвали Николай. Как сообщили в региональном отделении ОНФ, активисты сегодня навестили счастливых родителей и вручили им подарки - полотенца и матрасик, подгузники и пеленки, чепчики и комбинезоны, пустышки и погремушки. Встреча прошла в зале ожидания Волжского перинатального центра.
Марина и Юрий в браке вот уже 10 лет, но только сейчас в их семье появился первенец. Как признается новоиспеченный отец - это долгожданный наследник. Семья Шевченко из Мариуполя. В первые дни военных действий они приняли решение покинуть свой дом и уехать в Россию.
- Мы планируем остаться в России, будем здесь работать, тут хорошие люди и есть перспектива для нас и нашего малыша. А Европа - это не для нас, - рассказал отец семейства Юрий Шевченко.
Они рассказали, что в Волгограде у них живет бабушка. Они хотели забрать пожилого человека к себе, но судьба распорядилась так, что они приехали в Волгоград.
Коля Шевченко родился настоящим богатырем: вес новорожденного 4190 гр., рост 55 см.
В реготделении ОНФ уточнили, что в Волгоградской области за последнюю неделю уже две женщины – временные переселенцы из Луганской и Донецкой народных республик - стали мамами. Народный Фронт в рамках акции «Подарок новорожденному» вручит боксы с самыми необходимыми вещами каждой роженице с Донбасса.
Фото: Волгоградское региональное отделение ОНФ
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