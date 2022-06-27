Общество

Ученые из Всероссийского НИИ отобрали патогены на волгоградских полях

Общество 27.06.2022 17:52
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27.06.2022 17:52



В Волгоградской области ученые отобрали для изучения во Всероссийском НИИ в Санкт-Петербурге патогены на полях зерновых культур.
Как сообщили ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области, с этой миссией в регион прибыл ведущий сотрудник института Ольга Баранова. 



Кандидат биологических наук прибыла в регион с целью сбора инфекционного материала с зерновых культур для анализа популяции патогенов, а именно возбудителей желтой пятнистости и стеблевой ржавчины. Это болезни хлебных злаков.
Поля озимой и яровой пшеницы были обследованы в Новониколаевском, Палласовском и Быковском районе.
Фото: ИА «Высота 102», ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области

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