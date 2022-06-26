Общество

В Волгограде из-за коммунальной аварии перекрыли дорогу до утра 27 июня

Общество 26.06.2022 21:01
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26.06.2022 21:01

 

В Краснооктябрьском районе Волгограда из-за коммунальной аварии у дома № 79 по проспекту имени В. И. Ленина временно перекрыли дорогу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу компании-концессионера, ограничения будут действовать до 08.00 утра 27 июня. 



— Бригада «Концессий водоснабжения» приступила к восстановительным работам на трубопроводе по улице 39-й Гвардейской Дивизии. Для проведения работ ряду потребителей Краснооктябрьского района ресурс будет подаваться на пониженном давлении, — сообщили в компании. — В целях уменьшения объемов водопотребления в Дзержинском районе будет осуществлена временная приостановка подачи горячего водоснабжения. 

По предварительной оценке, как уточнили в «Концессиях», восстановительные работы продолжатся до 08.00 понедельника, 27 июня. «Концессии водоснабжения» приносят абонентам извинения за доставленные неудобства.

Также известно, что на время работ движение в границах от малого проспекта имени В. И. Ленина до улицы Кузнецова будет перекрыто. 

Информация по адресам домов в Краснооктябрьском и Дзержинском районах, попадающих под ограничения в подаче воды, уточняется. 

Фото и видео: Алина Каритонова

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