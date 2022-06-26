В Волгограде из-под тополя забила вода: видео

В Краснооктябрьском районе Волгограда топит улицу 39-й Гвардейской Дивизии. Как сообщают очевидцы, вода бьет прямо из-под тополя рядом с дорогой и стекает на Первую продольную.





Очевидец происшествия Алина Каритонова рассказала информагентству, что «наводнение» продолжается уже около часа. Коммунальная авария произошла у дома № 79 по адресу проспект имени В. И. Ленина. Известно, что жилую пятиэтажку обслуживает ООО «Тандем».





— На трубопроводе по ул. 39-й Гвардейской Дивизии произошло технологическое нарушение. В ближайшее время бригада «Концессий водоснабжения» прибудет на место для обследования и проведения восстановительных работ, — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе компании-концессионера. — К настоящему моменту приостановки подачи ресурса не производилось.

В «Концессиях» напомнили, что в случае излива воды на рельеф потери несет ресурсоснабжающая организация. Жители оплачивают только тот ресурс, который прошел через внутридомовой прибор учета.

Фото и видео: Алина Каритонова

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