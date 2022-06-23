Происшествия

Волгоградские врачи спасли малыша, нахлебавшегося бензина

Происшествия 23.06.2022 20:04
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23.06.2022 20:04


В Волгоградской области благодаря слаженным действиям медиком удалось спасти жизнь двухлетнему мальчику, сделавшему глоток горючей жидкости. Несчастный случай, сообщает ИА «Высота 102», произошел в Котельниковском районе. 

– Все произошло, когда мой супруг ремонтировал машину. Рядом с ним стояла жидкость, к которой ребенок подошел незаметно и попытался отпить, – рассказала мама мальчика Надежда Лоскутова. – Сразу же, как только выяснилось, что произошло, мы поехали в районную больницу, где нам сделали промывание. Оттуда в Волгоград нас с сыном доставили на вертолете. 

Случившееся сегодня Надежда называет не иначе как ужасом. 

– После промывания в ЦРБ связались с руководством санавиации и запросили для нас срочную эвакуацию, – говорит Надежда. – Доставили всего за 40 минут вертолетом, а на машине пришлось бы ехать не меньше трех часов. Уверена, что именно эта оперативность и спасла моему ребенку жизнь. 

Бригада «крылатой»  скорой подключила в пути ребенка к оборудованию для мониторинга состояния больного. По прилете в Волгоград  врачи поставили капельницу двухлетнему пациенту и совершили иные необходимые действия. По информации медиков, сегодня жизни малыша уже ничего ничего не угрожает. 

– Возможно, на днях нас уже выпишут, и мы вернемся домой, – строит планы Надежда. – Хочу сказать свое материнское спасибо всем, кто поддерживал моего мальчика и меня и боролся за его здоровье. 

Фото: предоставлено комитетом здравоохранения Волгоградской области 

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