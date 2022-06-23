Все необходимое: в Волгоградской области подскочили цены на мясо, муку и овощи

Волгоградстат 23 июня опубликовал очередной мониторинг цен на продуты питания. Как сообщает информагентство «Высота 102» со ссылкой на открытые данные, за семь дней в регионе снова подорожали мясо, рыба, крупы и мука.

Как и на минувшей неделе, рост цен зафиксирован по 19 позициям:

говядина (кроме бескостного мяса), кг - 0,07 %

свинина (кроме бескостного мяса), кг - 0,72 %

баранина (кроме бескостного мяса), кг - 1,38 %

куры охлажденные и мороженые, кг - 0,94 %

сосиски, сардельки, кг - 0,85 %

колбаса полукопченая и варено-копченая, кг - 1,48 %

рыба мороженая неразделанная, кг - 2,37 %

маргарин, кг - 0,16 %

молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л - 1,42 %

консервы овощные для детского питания, кг - 1,31 %

яйца куриные, 10 шт. - 0,10 %

мука пшеничная, кг - 2,27 %

рис шлифованный, кг - 1,59 %

пшено, кг - 0,44 %

вермишель, кг - 3,19 %

макароны из пшеничной муки высшего сорта, кг - 0,17 %

огурцы свежие, кг - 0,63 %

помидоры свежие, кг - 0,66 %

яблоки, кг - 1,86 %.

Значительное снижение цен отмечается на сахар и конфеты, а также на свеклу и репчатый лук. Заметнее всего в Волгоградской области подешевели к этому дню белокочанная капуста (на 9,8 %), а также на бананы (5,07%).

Не дрогнула цена на волгоградских прилавках на хлеб и печенье.