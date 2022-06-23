Все необходимое: в Волгоградской области подскочили цены на мясо, муку и овощи

Волгоградстат 23 июня опубликовал очередной мониторинг цен на продуты питания. Как сообщает информагентство «Высота 102» со ссылкой на открытые данные, за семь дней в регионе снова подорожали мясо, рыба, крупы и мука.
Как и на минувшей неделе, рост цен зафиксирован по 19 позициям:
- говядина (кроме бескостного мяса), кг - 0,07 %
- свинина (кроме бескостного мяса), кг - 0,72 %
- баранина (кроме бескостного мяса), кг - 1,38 %
- куры охлажденные и мороженые, кг - 0,94 %
- сосиски, сардельки, кг - 0,85 %
- колбаса полукопченая и варено-копченая, кг - 1,48 %
- рыба мороженая неразделанная, кг - 2,37 %
- маргарин, кг - 0,16 %
- молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л - 1,42 %
- консервы овощные для детского питания, кг - 1,31 %
- яйца куриные, 10 шт. - 0,10 %
- мука пшеничная, кг - 2,27 %
- рис шлифованный, кг - 1,59 %
- пшено, кг - 0,44 %
- вермишель, кг - 3,19 %
- макароны из пшеничной муки высшего сорта, кг - 0,17 %
- огурцы свежие, кг - 0,63 %
- помидоры свежие, кг - 0,66 %
- яблоки, кг - 1,86 %.
Значительное снижение цен отмечается на сахар и конфеты, а также на свеклу и репчатый лук. Заметнее всего в Волгоградской области подешевели к этому дню белокочанная капуста (на 9,8 %), а также на бананы (5,07%).
Не дрогнула цена на волгоградских прилавках на хлеб и печенье.