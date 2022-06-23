Экономика

Все необходимое: в Волгоградской области подскочили цены на мясо, муку и овощи

Экономика 23.06.2022 17:51
0
23.06.2022 17:51


Волгоградстат 23 июня опубликовал очередной мониторинг цен на продуты питания. Как сообщает информагентство «Высота 102» со ссылкой на открытые данные, за семь дней в регионе снова подорожали мясо, рыба, крупы и мука. 

Как и на минувшей неделе, рост цен зафиксирован по 19 позициям: 

  • говядина (кроме бескостного мяса), кг - 0,07 %
  • свинина (кроме бескостного мяса), кг - 0,72 %
  • баранина (кроме бескостного мяса), кг -  1,38 %
  • куры охлажденные и мороженые, кг -  0,94 %
  • сосиски, сардельки, кг -  0,85 %
  • колбаса полукопченая и варено-копченая, кг -  1,48 %
  • рыба мороженая неразделанная, кг -  2,37 % 
  • маргарин, кг - 0,16 %
  • молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л - 1,42 %
  • консервы овощные для детского питания, кг -  1,31 %
  • яйца куриные, 10 шт. -  0,10 %
  • мука пшеничная, кг -  2,27 %
  • рис шлифованный, кг -  1,59 %
  • пшено, кг -  0,44 %
  • вермишель, кг -  3,19 %
  • макароны из пшеничной муки высшего сорта, кг - 0,17 %
  • огурцы свежие, кг -  0,63 %
  • помидоры свежие, кг -  0,66 %
  • яблоки, кг -  1,86 %.

Значительное снижение цен отмечается на сахар и конфеты, а также на свеклу и репчатый лук. Заметнее всего в Волгоградской области подешевели к этому дню белокочанная капуста (на 9,8 %), а также на бананы (5,07%). 

Не дрогнула цена на волгоградских прилавках на хлеб и печенье. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

«Ростелеком» предлагает «Лучший старт» в цифровой мир

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Экономика
23.06.2022 16:03
Экономика 23.06.2022 16:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2022 15:32
Экономика 23.06.2022 15:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2022 14:43
Экономика 23.06.2022 14:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2022 13:59
Экономика 23.06.2022 13:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2022 13:13
Экономика 23.06.2022 13:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2022 12:36
Экономика 23.06.2022 12:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2022 12:18
Экономика 23.06.2022 12:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2022 08:46
Экономика 23.06.2022 08:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2022 17:27
Экономика 22.06.2022 17:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2022 17:16
Экономика 22.06.2022 17:16
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.06.2022 14:00
Экономика 22.06.2022 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2022 13:37
Экономика 22.06.2022 13:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2022 12:19
Экономика 22.06.2022 12:19
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.06.2022 12:12
Экономика 22.06.2022 12:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2022 11:18
Экономика 22.06.2022 11:18
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:46
«Здесь нет политики»: суд отказал Роману Мельниченко в восстановлении на работе в ВолГУСмотреть фотографии
17:51
Все необходимое: в Волгоградской области подскочили цены на мясо, муку и овощиСмотреть фотографии
17:16
В Волгограде умер первый директор Царицынской оперыСмотреть фотографии
17:11
Под Волгоградом 2-летняя девочка захлебнулась в уличном туалетеСмотреть фотографии
16:17
Интернет для всей семьи: билайн пообещал каждый месяц бесплатные 50 ГБСмотреть фотографии
16:05
Под Волгоградом подрядчика ремонта крыши ДК по нацпроекту обвиняют в хищенияхСмотреть фотографииCмотреть видео
15:40
Внучка красноармейца из Одессы через 80 лет отыскала его могилу в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:32
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Банка Уралсиб со «Стабильным» прогнозомСмотреть фотографии
15:32
«Даже крякнуть не успел»: депутата Осипова экстренно прооперировали в кардиоцентре ВолгоградаСмотреть фотографии
14:42
Волгоградские депутаты предложили «состарить» Пушкинскую картуСмотреть фотографии
14:26
ФНЛ-2 и точка: РФС окончательно решил судьбу ​волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
14:16
Гостей региона встречает приветственная рассылка с виртуальным путеводителем от МТССмотреть фотографии
13:58
В Волгограде семьям семи погибших в ДНР военнослужащих вручили ордена МужестваСмотреть фотографии
13:33
В центре Волгограда с двух домов украли строительные лесаСмотреть фотографии
13:28
В центре Волгограда бойцы спецназа покажут, на что способныСмотреть фотографии
13:11
Волгоградцев накормят корейской едойСмотреть фотографии
12:44
В Волгограде на два дня введут запрет на продажу алкоголяСмотреть фотографии
12:26
Успеть к июлю: в ЦПКиО наполняют водой крупнейший в России детский бассейнСмотреть фотографии
12:23
В Волжском у избитого разводным ключом москвича вымогали 13 млн рублейСмотреть фотографии
12:17
Банк «Открытие»: 56% жителей юга считают, что эпидемия COVID-19 еще не закончиласьСмотреть фотографии
11:56
Под Волгоградом риелтора отправили в колонию за махинации на 13 млн рублейСмотреть фотографии
11:09
В Волгограде ушла из жизни старейший преподаватель «Серебряковки»Смотреть фотографии
10:45
Бочаров объявил особый противопожарный режим в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:24
Крупные противопожарные учения проходят под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:17
В центре Волгограда под Астраханским мостом провалились плитыСмотреть фотографии
09:46
Под Волгоградом священника отстранили от служения после ДТП с пострадавшейСмотреть фотографии
07:50
Ливни, грозы и град спрогнозировали на 23 июня в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:31
Домашний арест и новая экспертиза: потерпевшие и СК сообщили подробности по делу волгоградского экс-врачаСмотреть фотографии
22:06
Производитель красок Tikkurila решил уйти из РоссииСмотреть фотографии
21:49
Дачи на севере Волгограда 23 июня оставят без светаСмотреть фотографии
 