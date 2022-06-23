В Волгограде семьям семи погибших в ДНР военнослужащих вручили ордена Мужества

В Волгограде сегодня, 23 июня, в Триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва" семьям военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга в ходе спецоперации, вручили ордена Мужества. К высоким наградам волгоградцы представлены посмертно указом президента Владимира Путина.

Как сообщает ИА "Высота 102", вручил награды родным погибших военнослужащих военный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов. С теплыми словами в адрес семей выступил также представитель ветеранского сообщества Александр Струков.

Орденами Мужества посмертно награждены:

Иван Исаев,

Артем Зейналов,

Михаил Зуев,

Ширин Искандеров,

Андрей Жуков,

Илья Медведев,

Алексей Мартынов.

Награды переданы женам и родителям военнослужащих.

Напомним, что 7 июня в Триумфальном зале музея-панорамы ордена Мужества были вручены также семьям семерых погибших волгоградцев. 17 июня стало известно о представлении к высокой награды военнослужащего из Камышина Максима Ивченко.