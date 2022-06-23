Общество

В центре Волгограда под Астраханским мостом провалились плиты

Общество 23.06.2022 10:17
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23.06.2022 10:17


Под Астраханским мостом на границе Центрального и Ворошиловского районов Волгограда у одной из опор провалились бетонные плиты. Как сообщает ИА «Высота 102» сегодня, 23 июня, волгоградец Максим Гелунов в соцсетях выложил видео происшествия. 

— Вот это провал, который мы видели снизу, который уже поглотил большую часть плит вокруг опоры, то есть вода проникает сюда в это пространство. Тут еще непонятные двери открытые, которые администрация обещала закрыть, письменно причем, но ничего не сделала, — сообщает на видео Гелунов. 

Кроме того волгоградец указывает на трещины пешеходной лестницы на склоне со стороны Центрального района.  Со слов очевидца, под мостом, несмотря на пожароопасный период, складируются деревянные паллеты, доски, а также не скошен камыш.

— Под мост свозят строительный дорожный мусор, грунт, мусор из старых пней и веток, что также нарушает Противопожарный режим в РФ (орфография и пунктуация автора сохранены — Прим. ред.), — резюмирует Максим Гелунов. 

Под постом волгоградца появился онлайн-ответ администрации Волгограда, датированный 21 июня. 

— Ваше обращение принято специалистами администрации Волгограда. Учитывая специфику вопроса и необходимость уточнения информации, нет возможности предоставить оперативный ответ. Для уточнения всех обстоятельств ваше сообщение передано в профильное ведомство. Об итогах проведенной работы мы обязательно сообщим до 23 июня.

Сегодня специалисты горадмина на вновь отметились на странице Максима Гелунова.

— Состояние данного мостового сооружения находится на постоянном контроле специализированных организаций, которые проводят регулярные обследования конструктивных элементов. Данные мероприятия подтверждают безопасность эксплуатации мостового сооружения, — цитирует текст сообщения информагентство. — Так, например, последняя плановая проверка данного сооружения была проведена менее 12 месяцев назад специалистами Волгоградского филиала ФАУ «РосдорНИИ». Проверка показала, что конструктивные элементы моста находятся в исправном состоянии, несущая способность соответствует регламентным требованиям. Очередное плановое обследование будет проведено в ближайшее время. По вопросу деформации плит: на текущей неделе была проведена внеочередная выездная комиссия, которая установила, что имеется факт провала плит берегоукрепления, а не мостовых опор, что не создает угрозы для эксплуатации сооружения. Рекомендации по устранению нарушения будут разработаны после более детального планового обследования.

В городской администрации также рассказали, что регулярно зачищают вышеобозначенную территорию и проводят рейды по выявлению нарушителей, устраивающих несанкционированные свалки. 

Ранее информагентство сообщало о перекрытии для пешеходов Астраханского моста вечером 25 июня. В администрации города-героя это объяснили соображениями безопасности. 

— В связи с высокой плотностью пешеходных потоков, не соответствующей пропускной способности пешеходных тротуаров на Астраханском мосту, после 21.30 25 июня пешеходное движение по нему будет приостановлено, — предупредили жителей и гостей города на Волге.

Для перехода предлагают воспользоваться лестницами в парке в пойме реки Царицы. 

Фото и видео: Максим Гелунов / vk.com 

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