В Волгограде 25 июня Астраханский мост закроют для пешеходов

Астраханский мост между Ворошиловским и Центральным районами Волгограда вечером 25 июня перекроют для пешеходов. Как сообщили в администрации Волгограда, данная мера обусловлена соображениями безопасности.

– В связи с высокой плотностью пешеходных потоков, не соответствующей пропускной способности пешеходных тротуаров на Астраханском мосту, после 21.30 25 июня пешеходное движение по нему будет приостановлено, – предупредили жителей и гостей Волгограда в мэрии. – Для перехода между Центральным и Ворошиловским районами можно воспользоваться парком в пойме реки Царицы – сюда ведут лестницы, построенные в рамках комплексного благоустройства.

Одновременно волгоградцев предупреждают о том, что в связи с перекрытием моста с 21.30 общественный транспорт не будет осуществлять посадку и высадку пассажиров на Современнике.

Накануне ИА «Высота 102» сообщало об изменениях в работе общественного транспорта, которые вводятся на время проведения молодежного фестиваля.

Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"